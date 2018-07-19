أسعار الوحدات السكنية بالطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة

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بلغت أسعار الوحدات السكنية القائمة في “العاصمة الإدارية الجديدة” أكبر سعر للوحدة السكنية 2,18 مليون جنيه مصري، بينما سجل أقل سعر للوحدة 1,36 مليون جنيه مصري.

وقد طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ألفين وثمانية وأربعين وحدة سكنية، وقد سجل متوسط سعر الوحدة السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 1,9 مليون جنيه مصري.

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وقد بلغ أعلى سعر للمتر في الوحدة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 12,6 ألف جنيه، بينما سجل أقل سعر للمتر حوالي 11,36 ألف جنيه مصري ليصل متوسط سعر المتر في العاصمة 11,96 ألف جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر مترو الوحدة السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة يتم تحديده تبعاً لنسبة التميز ومكان الوحدة ودور الوحدة السكنية.

وقد تم تحديد سعر قيمة الجدية الحجز بمائة الف جنيه مصري، وتباينت قيمة الأقساط “الربع سنوية” من وحدة سكنية إلى وحدة أخرى تبعاً لتوزيع بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة سنوات.

وقد أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة العديد من نماذج الوحدات السكنية من حيث التصميمات والمساحات المختلفة أمام الراغبين في حجز الوحدات السكنية القائمة بالعاصمة الإدارية حيث تتراوح مساحة الوحدة ما بين مائة وعشر إلى مائة وثمانين متراً وتشطيب فاخر للوحدة.

وقد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائلاً “أنه من حق كل راغب في الحجز اختيار الوحدة التي يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني، المخصص للحجز بعد أن يتم تحويل مبلغ جدية الحجز”.

وقد أكد الوزير “أنه سوف يتم بدء تسليم الوحدات السكنية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد عام من انتهاء إجراءات التعاقد”، كما أكد الوزير أنه سوف يتم السداد بنظام التقسيط بدون أي زيادة كفوائد.

وأوضح الوزير أن هناك خصم خاص في حالة السداد الفوري، وأشار أن نظام التقسيط الممتدة، ويعد هذا الطرح هو الطرح الأول للوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي R3 الذي يتم الإشراف عليه من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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