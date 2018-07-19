عملات الأسواق الناشئة تخسر اليوم أمام صعود الدولار لأعلى مستوياته

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هبطت اليوم عملات الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018، مع قوة أداء العملة الأمريكية “الدولار” بعدما سجل أعلى مستوى له خلال العام الجاري.

وقد تأثر سوق “العملاء الأسواق الناشئة” بشكل سلبي بسبب الأداء القوي للدولار الأمريكي الذي صعد إلى مستويات تعد الأعلى له خلال العام الحالي 2018، بدعم إشارات اقتصادية حول مزيد من “رفع معدلات الفائدة”.

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وقد شدد “جيروم باول” خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي وهي شهادة نصف سنوية، حيث أكد على مواصلة البنك خطته بشأن رفع معدلات الفائدة أربعة مرات سنوياً خلال الفترة الحالية.

وقد تراجعت أثناء تعاملات اليوم الليرة التركية مقابل العملة الأمريكية “الدولار” بأكثر من 0,7 في المئة، لتصعد العملة الأمريكية مسجلة 4,8306 ليرة تركية.

كما هبطت أيضا “عملة جوب أفريقيا” أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 1,7 في المئة مسجلاً 13,50 راند، وقد انخفض البيزو المكسيكي مقابل الدولار بأكثر من 1,1 في المئة ليصعد الدولار إلى 19,1097 بيزو.

كما انخفضت العملة البرازيلية أمام الدولار بمقدار 0,8 في المئة ليرتفع الدولار مسجلاً 3,8819 ريال، وقد سجلت عملة البيزو الأرجنتين هبوط أثناء تعاملات اليوم بنسبة قدرت حوالي 0,4% مسجلة 27,7299 بيزو، وقد انخفض اليوان الصيني بنسبة 0,9 في المئة ليسجل 6,7815 يوان مسجلاً أدنى مستوى خلال العام الحالي له أمام الدولار.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع “المؤشر الرئيسي” الذي يتم من خلالها قياس أداء الدولار أمام سلة العملات الرئيسية التي تتضمن ستة عملات بنسبة مئوية سجلت 0,5% مسجلاً 95,532، وقد سجل مؤشر الدولار 95,652 في وقت سابق من جلسة تداول اليوم وهو أعلى مستوى للدولار الأمريكي خلال عام 2018.

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