البورصة تخسر 21 مليار جنيه خلال أسبوع

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أنهت البورصة المصرية ، تعاملات الأسبوع المنصرم ، على خسارة رأس المال السوقي للبورصة ، نحو 21 مليار جنيه ، حيث أغلقت عند مستوى ، 867.087 مليار جنيه ، وذلك بتراجع نسبته ، 2.4% ، عن الأسبوع الماضي .

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ، تراجع من 483.266 مليار جنيه ، إلى 470.353 مليار جنيه ، خلال الأسبوع المنتهي ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 2.7% ، بينما هبط رأس المال السوقي ، لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 189.227 مليار جنيه ، إلى 184.507 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 2.5% ، أما رأس المال السوقي ، لمؤشر الأوسع نطاقا ، فانخفض من 672.493 مليار جنيه ، إلى 654.860 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 2.6% .

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قيمة التداول على إجمالي السندات ، بلغت نحو 548 مليون جنيه ، خلال الأسبوع المنتهي ، بينما بلغ إجمالي حجم التعامل ، على السندات ، نحو 549 ألف سند تقريبا .