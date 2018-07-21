أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة على النشاط المنزلي والتجاري

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صرحت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قد تم إصداره من قبل رئيس الحكومة المصرية الدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم الموافق السبت الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في النشاط التجاري والمنازل ما بين مائة وخمسة وسبعين قرشاً إلى ثلاثة جنيهات للمتر المكعب من الغاز الطبيعي.

وبذلك تكون الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي للنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وكذلك الاستخدام المنزلي بنسبة خمسة وسبعين في المئة، وبنسبة ثلاثين في المئة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن قرار الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي يعد من ضمن إجراءات الحكومة المصرية الهادفة إلى ترشيد دعم الوقود والمشتقات البترولية، وسوف يتم تطبيق تلك الزيادة اعتباراً من أول شهر أغسطس القادم لعام 2018.

أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة

وتبعاً لقرار الحكومة المصرية سوف يكون كالتالي:

سعر المتر المكعب من الغاز مائة وخمسة وسبعين قرشاً أي أقل من دولار لكميات الاستهلاك التي تصل إلى ثلاثين متراً.

واثنين جنيه ونصف للمتر المكعب للكميات الاستهلاك حتى ستين متر مكعب.

وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للغاز الطبيعي للاستهلاك الذي يزيد عن ستين متر مكعب.

وبذلك تكون الزيادة المدرجة على الغاز الطبيعي حيث كان سعر المتر المكعب بجنيه واحد لكميات الاستهلاك من ثلاثين متر مكعب، ومائة وخمسة وسبعين قرشاً للمتر المكعب للاستهلاك حتى ستين متر مكعب.

وسعر اثنين جنيه وربع للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد عن ستين متر مكعب، وسوف يتم تطبيق الزيادة على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي على أساس شهري.

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