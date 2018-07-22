بعد ارتفاع أسعاره مرة أخرى.. ما هو الوقت الأنسب لشراء الذهب؟

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شهدت أسعار الذهب ، ارتفاعا هذا الأسبوع ، بعد موجة من التراجع ، على خلفية مخاوف ، من اندلاع حرب تجارية ، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، 5 معلومات عن أنسب وقت لشراء الذهب في مصر ، بأقل الأسعار ، في ظل الاتجاه الصعودي الحالي للمعدن الثمين ، وذلك بالتزامن مع موجة صعود الذهب في الأسواق .

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1. شراء المشغولات ذات المصنعية الأقل ، قد يوفر 50 جنيها في كل جرام ذهب .

2. شراء مشغولات قديمة الشكل ، مثل الغوايش في عيار 21 ، أمر مربح ، ولا يكلف مصنعية تذكر .

3. السبائك قد تكون وسيلة مناسبة للادخار ، ولا تكلف حائزيها أي رسوم ، مثل المشغولات الذهبية الأخرى .

4. الابتعاد عن شراء أطقم ذهبية كاملة ، حيث إن مصنعيتها مرتفعة جدا .

5. تكلفة شراء الذهب عيار 18 ، تكون مرتفعة جدا ، وذلك قياسا على عيار 21 ، لذلك ، فإن شراء الذهب من العيار 18 ، قد يكون غير مناسبا في هذه الظروف .

وقد يتأثر سعر الذهب في مصر ، بعدة عوامل ، أهمها سعر أوقية الذهب عالميا ، التي تتجه نحو الصعود حاليا. فضلا عن عامل العرض والطلب على الذهب ، ثم سعر الدولار في السوق المصرفي في مصر ، وهو مرتفع نسبيا في الوقت الحالي .