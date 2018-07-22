تعرف على مواعيد استلام قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات

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قال رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المهندس مصطفى مدبولي ، إن جهاز تنمية مدينة السادات ، سوف يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد ، الموافق 22 يوليو من العام الحالي 2018 ، وحتى الخميس المقبل ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي ، ضمن المرحلة السابعة ، في المنطقة السكنية رقم 31 ، وذلك للفائزين بها ، والتي تم تخصيصها ، في القرعة العلنية ، التي أجريت بتاريخ 8 أغسطس من العام قبل الماضي 2018 .

رئيس جهاز مدينة السادات ، المهندس علاء منيع ، قال إن جهاز المدينة ، سوف يبدأ تسليم القطع ، من 1 : 50 ، اليوم الأحد، والقطع من 51 : 100 ، بعد غد الثلاثاء 24 يوليو 2018 ، والقطع من 101 : 150 ، يوم الأربعاء 25 يوليو 2018 ، والقطع من 151 : 200 ، يوم الخميس 26 يوليو 2018 ، والقطع من 201 : 250 ، يوم الأحد 29 يوليو 2018 ..

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وتابع المهندس علاء منيع ، أن جهاز مدينة السادات ، سوف يبدأ تسليم القطع ، من 251 : 300 ، يوم الإثنين 30 يوليو 2018 ، والقطع من 301 : 350 ، يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018 ، والقطع من 351 : 400 ، يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018 ، والقطع من 401 : 450 ، يوم الخميس 2 أغسطس 2018 .

وزاد رئيس جهاز مدينة السادات ، أنه سوف يتم تسليم القطع من 451 : 500 ، يوم الأحد 5 أغسطس 2018 ، والقطع من 501 : 550 ، يوم الإثنين 6 أغسطس 2018 ، والقطع من 551 : 600 ، يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018 ، والقطع من 601 : 650 ، يوم الأربعاء 8 أغسطس 2018 ، والقطع من 651 : 700 ، يوم الخميس 9 أغسطس 2018 ، والقطع من 701 : 750 ، يوم الأحد 12 أغسطس 2018 .

ولفت المهندس علاء منيع ، إلى أنه سوف يتم تسليم القطع من 751 : 800 ، يوم الإثنين 13 أغسطس 2018 ، والقطع من 801 : 850 ، يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018 ، والقطع من 851 : 876 ، يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018 ، فضلا عن تخصيص الأيام ، من الأحد 26 أغسطس 2018 ، حتى الخميس 30 أغسطس 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام ، في المواعيد المقررة .