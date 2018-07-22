3 أحداث اقتصادية هامة من المنتظر حدوثها خلال الأسبوع الراهن.. تعرف عليها

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تنتظر الأسواق العالمية خلال الوقت الراهن ثلاثة أحداث اقتصادية خلال الأسبوع الحالي، ومن أبرز تلك الأحداث “النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية”.

حيث أعلن عدد كبير من البنوك والشركات عن نتائج أعمالهم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، وفي مقدمة تلك الشركات الأمريكية شركة آبل، وشركة فيزا، وشركة أمازون.

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النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية

سوف تعلن أمريكا عن بيانات متعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 يوم الجمعة القادم وسط توقعات تعد إيجابية، وتوضح التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في أكبر اقتصاد في العالم سوف يسجل نمو يصل إلى 4,1 في المئة خلال الفترة من شهر أبريل 2018 وحتى شهر يونيو 2018.

ويجدر هنا الإشارة إنه خلال الربع الأول من العام الحالي، قد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو يصل إلى اثنين في المئة في مقابل 2,2 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2017.

وقد أوضحت بيانات الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى أن الاستثمارات الخارجية تعد ثابتة، كما أن نفقات الاستهلاك الحكومي الفيدرالي، والإنفاق الحكومي المحلي والصادرات الأمريكية قد ساهمت وبشكل إيجابي في تحقيق النمو في الناتج المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

ومن الأحداث الهامة الاقتصادية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الراهن هو اجتماع مسؤولين السياسة النقدية في “البنك المركزي الأوروبي” يوم الخميس القادم، وسط توقعات بثبات معدل الفائدة.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال اجتماع “البنك المركزي الأوروبي” خلال الفترة الأخيرة قد تم الانهاء من “برنامج التيسير الكمي” والذي من المتعين أن يكون خلال شهر ديسمبر القادم.

وقبيل الانتهاء من البرنامج سوف يتم تخفيض مشتريات البنك المركزي الأوروبي بمقدار خمسة عشري مليار يورو بدءاً من شهر أكتوبر القادم.

وقد أعلن القائم على تحضير اجتماع البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الأخيرة بأظهر مقاييس توقعات التضخم، والذي تحسن بشكل ملحوظ مع مستهدف التضخم الاقتصادي الذي قرب من اثنين في المئة خلال شهر يونيو 2018.

نتائج أعمال البنوك والشركات الأوروبية

ومن المنتظر أيضا من الأحداث الاقتصادي الراهنة أن تعلن عدد من البنوك الأوروبية وكذلك الشركات عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2018 خلال هذا الأسبوع.

وقد أعلنت أكثر من مائة وثمانين شركة أوروبية بمؤشر “ستاندرد آند بورز” عن نتائج أعمالهم المالية خلال الأسبوع الراهن ومنهم “شركة أمازون، وشركة فيزا، وشركة فورد، وشركة آبل، وشركة ماكدونالدز، وشركة كوكاكولا”.

وقد أعلنت الشركات التالية “شركة جنرال إليكتريك، وشركة أي بي إم، وشركة بلاك روك، وشركة مايكروسوفت العالمية، وبنك “جي بي مورجان، وبنك جولدمان ساكس” عن نتائج أعمالهم بطريقة تفصيلية.

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