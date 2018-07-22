اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه بالتعاون مع المالية

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قرر البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 طرح أذون خزانة بقيمة مالية تصل إلى 16,25 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية من أجل العمل على تمويل “عجز الموازنة العامة للدولة المصرية”.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني “إن قيمة الطرح الأول من أذون الخزانة تسجل حوالي 8,25 مليار جنيه لأجل واحد وتسعين يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانية حوالي ثمانية مليار جنيه مصري لأجل مائتين وثلاثة وسبعين يوماً”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن أدوات الدين المصرية تشهد إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الأجانب، وخصوصاً أذون الخزانة في ظل ارتفاع العائد.

وتقوم الحكومة المصرية بالاستدانة من خلال سندات وأوذن الخزانة على آجال زمنية متفاوتة، وتعد البنوك الحكومية المصرية من أكبر المشتريين له، وقد أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2018/ 2018 عن استهداف تمويل محلي من أجل عجز الموازنة يصل إلى 511,2 مليار جنيه مصري.

وبحسب الموازنة العامة للموازنة العامة تستهدف الدولة المصرية العمل على إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بقيمة تصل إلى 409,6 مليار جنيه، وتعمل أيضا على إصدار سندات خزانة بقيمة تصل إلى 101,6 مليار جنيه مصري.

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن “ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018 بنسبة تصل إلى 2,3 في المئة على أساس ربعي، بزيادة تقدر بحوالي 1,8 مليار دولار، لتصل الدين الخارجي حوالي 80,8 مليار دولار مقابل تسعة وسبعين مليار دولار خلال نهاية شهر يونيو لعام 2017.

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