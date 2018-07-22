تصريحات هامة بشأن القطاع الخاص المصري .. تعرف عليها

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أعلن “فيليب لو هورو”، رئيس مؤسسة التمويل الدولية المسؤول عن القطاع الخاص في البنك الدولي قائلاً: تم اختيار جمهورية مصر العربية من قبل المؤسسة لتكون نموذجاً لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا.

وقد أضاف “فيليب لو هورو”، أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يصل إلى مليار دولار حتى عام 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأكد على حرص مؤسسة التمويل الدولية على دعم مشاركة القطاع الخاص في “مجال الطاقة المتجددة” بالدولة المصرية، إلى جانب العمل على تقديم الدعم الفني من أجل تنفيذ شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في هذا المجال.

وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء فيليب لو هورو مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور “سحر نصر” خلال زيارتها في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور المدير التنفيذي المناوب للدولة المصرية في البنك الدولي السفير “راجي الأتربي”.

وقد أعلن الدكتور سحر نصر عن تطلعها أن تشهد الفترة الراهنة مزيد من التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبين جمهورية مصر العربية من أجل العمل على زيادة الدعم الموجه إلى القطاع الخاص وخصوصاً في قطاعات الاتصالات، والطاقة، والنقل، وقطاع ريادة الأعمال، إلى جانب وصول محفظة التعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية” خلال الفترة من “عام 2014 إلى عام 2018” لتصل إلى 1,8 مليار دولار.

وقد التقت الدكتور “سحر نصر” مع مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية في مجموعة البنك الدولي “إيدي إيجاس فاسكويز” حيث تم بحث العمل على زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي وبين الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة في مجال “دعم الحماية الاجتماعية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين المصريين”.

وقد قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعقد لقاء مع “فريق التجمع الإفريقي بالبنك الدولي” حيث تم بحث آخر استعدادات الدولة المصرية من أجل استضافة “اجتماع التجمع الإفريقي” القادم، والذي سوف ترأسه جمهورية مصر العربية، وينتظر أن يتم عقد فعاليات الاجتماع خلال شهر أغسطس القادم في مدينة “شرم الشيخ”.

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