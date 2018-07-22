بدء بيع كراسات شروط حجز 30 ألف أرض سكنية.. تعرف على تفاصيل طرح الأراضي

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بدء بيع كراسات شروط حجز ثلاثين ألف قطعة أرض سكنية “اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاً”، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح أرض سكنية بقيمة مالية تصل إلى 36,56 مليون جنيه مصري من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقد قامت الوزارة منذ الثاني من شهر مايو السابق لعام 2018 بطرح 49,836 ألف كراسة للمواطنين، حيث تم توزيع الكراسات كالتالي:

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32 ألف كراسة إسكان اجتماعي بقيمة مالية تصل إلى ستة عشر مليون جنيه.

طرح 12,2 ألف كراسة إسكان مميز بقيمة مالية تصل إلى 12,2 مليون جنيه.

طرح 5530 كراسة إسكان أكثر تميزاً بنحو 8,29 مليون جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار كراسة أراضي الإسكان الاجتماعي تبلغ حوالي خمسمائة جنيه، وأسعار الأراضي كالتالي:

سعر الأراضي المميزة تصل إلى ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين مائتين وتسعة على ألف وخمسمائة متر مربع.

وقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطرح أراضي الإسكان الاجتماعي في المدن التالية “الصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، ومدينة السادات، وبرج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، ومدينة طيبة الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة”.

وقد تم طرح أراضي الوزارة الأكثر تميزاً في المدن التالية “مدينة القاهرة الجديدة، مدينة السادس من أكتوبر، مدينة الشروق، مدينة العبور، مدينة دمياط الجديدة، مدينة 15 مايو، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة السادات، ومدينة المنيا الجديدة”.

أمام بالنسبة إلى الأراضي التي قامت بطرحها الوزارة المتميزة فهي في المدن التالية “في مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة 15 مايو، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة غرب قنا، مدينة ناصر القائمة بغرب أسيوط، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة طيبة الجديدة”.

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