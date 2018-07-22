حكام أمريكا قلقون بشأن الحرب التجارية مع الصين ويؤيدون المفاوضات

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أعلنت “الجمعية الوطنية الأمريكية للحوكمة” خلال اجتماعها خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري والذي قد تم عقده في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب ما تم التصريح به من العديد من حكام الولايات المتحدة الأمريكية والذين قد شاركوا في الاجتماع الصيفي حيث عبروا عن قلقهم الشديد بسبب توتر الأوضاع التجارية العالمية.

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وأعلنوا عن أملهم في العمل على تسوية الخلافات الراهنة من خلال إجراء المفاوضات، وقد أعلن جاي إنسلي وهو حاكم واشنطن قائلاً “في ظل توتر الأوضاع التجارية، لم يشهد قطاع الزراعة صدمات فحسب بل أثار الأمر القلق تجاه القطاعات كافة”.

وأعلن جون هيكنلوبر حاكم كولورادو الأمريكية في منتدى العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية عن تأكيده على أن “الازدياد والاستراتيجية وفرص الاستثمار الذي أقامته غرفة التجارة العامة الصينية في الولايات المتحدة، وأن التجارة الدولية تساعد من أجل دفع التنمية الاقتصادية، والعمل على تعزيز استقرار العالم”.

وأوضح أن توتر الأوضاع التجارية الدولية سوف يؤدي في نهاية المر بالضرر بالثقة، وأعرب “غاري هربرت” حاكم ولاية يوتا قائلاً “إن تسوية النزاعات التجارية يعني تسوية القضايا الأخرى، وذلك من خلال إجراء مفاوضات بصدق”.

وأعلن آسا هاتشينسون حاكم ولاية أركنساس قائلاً “إن توتر الأوضاع أحدث بعض القلق”، وقد أكد أن “حكومة ولاية أركنساس تعمل على التنسيق مع الحكومة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات الدبلوماسية والتجارية، من أجل تجنب التأثير على التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري بين الولاية وبين دولة الصين”.

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