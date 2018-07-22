تصريحات هامة من السعودية بشأن شركات السياحة المصرية

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أعلنت “المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية” أن اليوم الموافق الأحد الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 هو آخر موعد من أجل تحديد مكاتب الطوافة للتعاقد.

وقدح أخطر المؤسسة وزارة السياحة المصرية بذلك القرار بعد الحصول على موافقة من “مكتب الخدمة على المسار الإلكتروني للحج”.

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نص بيان المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

وقد أوضح نص بيان أخطار المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية “أنه في حال عدم تحديد الشركة السياحية مكتب الخدمة أن عدم موافقة مكتب الخدمة الميدانية على نظام المؤسسة على التعاقد مع شركة السياحة سوف تقوم المؤسسة في نهاية يوم الأحد بتوزيع الشركات السياحية على مكاتب الخدمة الميدانية تبعاً للأسقف المحددة لكل مطوف بالمستوى”.

وقد أهابت “غرفة الشركات السياحية” المصرية المصرح لها بتنفيذ الحج على سرعة موافاة الغرفة “بـ الاستمارة المرفقة على البريد الإلكتروني التالي “etaahajj1439@gmail.com” بمكتب الخدمة الميدانية من أجل التواصل مع المكتب للحصول على الموافقة دون أن تضطر المؤسسة إلى التدخل أو توزيع حجاج شركات السياحة على مكاتب الخدمة إجبارياً”.

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