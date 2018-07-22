«الإسكان»: 120 وحدة جاهزة للاستلام في «دار مصر»

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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ورئيس مجلس الوزراء ، المهندس مصطفى مدبولي ، إن هناك 120 وحدة « 5 عمارات » ، أكواد « 112 ، 311 » ، في موقع 2 ، أرقام « 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 » ، في المرحلة الأولى « تكميلي » ، في مشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، في مدينة العبور ، أصبحت جاهزة لتسليمها للفائزين بها .

رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، المهندس أحمد عمران ، أكد تحرير محاضر استلام الوحدات ، وجاهزيتها للتسليم للحاجزين ، وذلك على مدار 5 أيام ، حيث تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان ، فرع العبور « سوق العبور » ، بهدف تحديد موعد بدء تسليم الوحدات إلى مستحقيها .

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وفيما يخص أسلوب استلام الوحدة السكنية ، أوضح المهندس أحمد عمران ، أنه يجب على المواطن الفائز بالوحدة ، التوجه نحو بنك التعمير والإسكان ، فرع العبور « سوق العبور » ، لسداد المستحقات المالية على الوحدة ، وإحضار خطاب موجه إلى جهاز المدينة ، يفيد بسداد المستحقات المطلوبة كافة ، ثم التوجه نحو مقر جهاز المدينة ، لأخذ محضر الاستلام ، ومعه المستندات الآتية : « صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة ، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان ، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك ، صورة إيصال سداد الوديعة ، وصورة إيصال سداد آخر قسط » .