تقرير عالمي.. توقعات بإرتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

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توقعات بإرتفاع أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث أكد تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي أن ترتفع أسعار الذهب عالمياً خلال شهر سبتمبر المقبل، وأكد التقرير أن هذه الفترة تشهد هدوء تام في عملية شراء الذهب والتجارة في المعدن الأصفر، على الرغم من تحرك سعر الذهب في اتجاه واحد خلال الفترة الماضية

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام، وهذا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم واندلاع الحرب التجارية بين كلاً من الصين وأمريكا.

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وسجلت أسعار الذهب خلال شهر يونيو الماضي تراجعاً ملحوظاً، كما تراجعت أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوياته خلال عام، وبعد تعليقات رئيس البنك الأمريكي التي أكدت زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام وهذا ما ذكرته وكالة رويترز.

وفي أغلب الأوقات يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب وذلك لحماية أصولهم، ولكن أسعار الذهب لم ترتفع خلال النصف الأول من العام وهذا بسبب قوة الدولار الأمريكي وكثرة الأموال على أسهم التكنولوجيا وانخفاض في مبيعات الذهب.

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