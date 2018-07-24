موعد الأوكازيون الصيفي.. إجراءات صارمة على المحلات والمنافذ التجارية خلال الأوكازيون الصيفي

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موعد الأوكازيون الصيفي، صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن موعد بدء “الأوكازيون الصيفي” حيث تقرر فتح فترة الأوكازيون من السادس من شهر أغسطس القادم لعام 2018.

موعد الأوكازيون الصيفي

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن فترة الأوكازيون الصيفي سوف تكون لمدة شهر كامل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وأكد الوزير أن خلال فترة الأوكازيون الصيفي سوف يتم عرض جميع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة من أجل العمل على تخفيف معاناة المواطنين داخل الدولة المصرية وخصوصاً من فئة محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير والذي يعاني منه المواطنين.

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أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية “أن كل تاجر يرغب في المشاركة في فترة الأوكازيون الصيفي يجب عليه أن يحصل خلال فترة سابقة على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية التي يتبع لها محل التاجر أو يقع في دائرتها”.

تحذيرات من وزارة التموين للمشاركين في الأوكازيون الصيفي

وأضاف الوزير: أن المشاركة في الأوكازيون الصيفي ليست إجبارية على كل تاجر، ولكن تعود لرغبة التجار من أجل بيع ما تبقى لديهم من منتجات وسلع بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون التي تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين بسبب انخفاض أسعار السلع بها.

وقد أوضح الدكتور “على المصيلحي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تقوم بفرض رقابة صارمة ومشددة خلال فترة الأوكازيون الصيفي، وأكد على جودة المعروضات من المنتجات والسلع خلال فترة الأوكازيون الصيفي.

وأكد الوزير على مواجهة الوزارة للعروض الوهمية التي تقوم بها بعض من المحلات التجارية، وأوضح أنه هناك إجراءات صارمة بهذه الشأن حيث سوف يتم تحرير محضر للمحلات المخالفة أو ضد أي محل أو منفذ تجاري يروج لعروض وهمية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فترة الأوكازيون الصيفي خلال عام 2018 سوف تمتد لما بعد فترة عيد الأضحى المبارك، وقد شدد الوزير على الجهات التي سوف تقوم بالمشاركة في الأوكازيون بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة قبل بدء فترة الأوكازيون وكذلك عرض الأسعار الجديدة بعد التخفيض.

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