تفاصيل مناقصة مصر لشراء كميات غير محددة من القمح

Advertisements

مصر تطرح مناقصة لشراء كميات غير محددة من القمح، حيث أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية مساء أمس عن طرحها للمناقصة من أجل شراء كميات غير محددة من القمح من قبل الموردين العالميين على أن يتم الشحن خلال الفترة من الأول إلى العاشر من شهر سبتمبر القادم لعام 2018.

وقد أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف قائلاً “أن الهيئة تسعى إلى شراء شحنات من القمح اللين أو القمح الطحين من باراجواي، والمجر، وبلغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، ورومانيا، وكازاخستان، وروسيا، وأوكرانيا، والأرجنتين، وبولندا، وألمانيا”.

Advertisements

كما أعلنت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” أنه سوف يتم إغلاق باب التقدم إلى العروض في المناقضات عند الظهر بالتوقيت المحلي للدولة المصرية “الساعة 1000 بتوقيت جرينتش”.

وأضافت الوكالة أنه من المتعين أن يتم الإعلان عن نتائج المناقصة بعد الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت المحلي للدولة المصرية في اليوم نفسه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار القمح سوف تكون على أساس التسليم على السفينة “فوب” مع تقديم عرض بشكل منفصل بالنسبة إلى الأسعار وتكليف الشحن، وقد أعلن مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوع السابق عن موافقة على شراء مائة وعشرين ألف طن من القمح وذلك عن طريق عقد “اتفاق مباشر” مع شركة إيه أو إس للتجارة وشركة الوحدة.

وقد أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية القادمة 2018/ 2019 أن الحكومة المصرية تفترض أن يتم استيراد سبعة مليون طن من القمح بسعر الطن مائتين وعشرين دولار شاملة الشحن.

أقرا المزيد الحكومة ترفض 24 ألف طن قمح من المزارعين.. تعرف على السبب