حقيقة ارتفاع أسعار الذهب خلال سبتمبر 2018.. تعرف على آراء الخبراء

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أوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن التوقعات الخاصة بارتفاع أسعار الذهب خلال الشهرين القادمين تعد أخبار غير صحيحة، وخصوصاً أن هناك “محددات سعرية” يتم تحديدها تبعاً لسياسة العرض والطلب، وقد أعلن الخبراء “أن تراجع أسعار الذهب محلياً بصورة طفيفة لا يعني انخفاضها في قيمة المعدن الأصفر”.

وأعلن رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية وصفي أمين واصف “أن تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية بمعدل تراوح بين واحد وحتى اثنين جنيه، مقارنة بالتعاملات الصباحية، لا يعد انخفاضاً، ولكنه تذبذب في الأسعار”.

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وأكد “أن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية يتم الاسترشاد بها تبعاً للسعر العالمي”، وأوضح “أن تلك الظاهرة تعد أمراً طبيعياً”، وأكد على أن توقعات مجلس الذهب العالمي برفع الأسعار عالمياً خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018 يعد أمر غير واقعي وغير صحيحاً على الإطلاق.

وأوضح رئيس شعبة الذهب “إن هناك محددات لعملية رفع أو خفض أسعار المشغولات الذهبية عالمياً وتبعاً لقانون العرض والطلب”، وأشار “أن أسعار الذهب خلال الأسبوع السابق كانت متغيرة”.

وأضاف “أن تركيا على سبيل المثال قد تخلت عن جزء من احتياطي الذهب لديها، وكذلك استهلاك الهند نحو ربع الإنتاج العالمي من الذهب على غير المعتاد، وأوضح أن المعروض من الذهب عالمياً أكبر من المطلوب، وهوما خفض من السعر العالمي للذهب مما أدى إلى انعكس ذلك الانخفاض على السوق المصري”.

وأشار قائلاً “لا يمكن بأي حال التوقع برفع أو انخفاض السعر العالمي للذهب، وخصوصاً وأنه مرتبط بالتغييرات الدولية سواء في حالة الحروب أو في حالة الركود والانتعاش الاقتصادي”.

وأضاف “أن سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” في مواجهة العملة المصرية الجنيه هي أحد محددات رفع أو تدني سعر الذهب داخل السوق المحلي المصري”.

وأشار “أن سعر العملة الأمريكية مستقر من خمسة أشهر، وهو ما أدى إلى حالة من الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر”، وأشار “أن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ليس له أي علاقة بالأسعار”.

وأضاف “أن الذهب مازالت ملاذاً آمناً للاستثمار في ظل استقرار الأسعار، ويغطي تكلفة عمليات استخراج الذهب، وعليه فإنه لن يتراجع بتلك المعدلات خلال الفترات القادمة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مجلس الذهب العالمي” قد توقع خلال تقرير صدر عنه عن ارتفاع أسعار الذهب خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018، مع استعداد المستهلكين لموسم الشراء التقليدية للمعدن الأصفر، وإعادة المستثمرين توازن محافظهم المالية قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن توقعه أن يزيد الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي سبب الحروب التجارية المتوقعة بين كلاً من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف وصفي إيهاب واصف قائلاً “إن أسعار الذهب قد شهدت تراجع لكنه طفيف خلال التعاملات المسائية لليوم الاثنين، وأن عيار 21 الأوسع انتشاراً قد سجل نحو 617 جنيهاً للجرام الواحد بتراجع جنيهاً، وأن عيار 24 فقد سجل 705,15 جنيه في حين سجل عيار 18 قيمة 528,85 جنيه، وقد سجل السعر العالمي للذهب ما يقارب من 1225 دولار للأونصة”.

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