البورصة المصرية تواجه المخاطر بنظام جديد.. تعرف على التفاصيل

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أعلن محمد فريد رئيس سوق المال المصري قائلاً “أن البورصة المصرية بصدد تطوير نظام جديد من أجل إدارة المخاطر المتعلقة بسوق الأوراق المالية للحد منها”.

وأضاف رئيس سوق المال المصري في بيان صادر عنه اليوم الموافق الثلاثاء أنه من المتعين أن يتم تدشين النظام الجديد على جميع شركات الوساطة خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري 2018.

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وأوضح محمد فريد قائلاً “أن عمل سوق المال المصري دائما بالقرب من كافة أطراق السوق سعياً منها لتلبية جميع الاحتياجات المتطورة لها، والعمل على تطوير وتنمية مهارتها بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية والعمل على رفعة كفاءة سوق المال المصري كأحد روافد التمويل العامة للنمو الاقتصادي المصري”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سوق المال المصري قد اختتم يوم الخميس فعاليات “برنامج التدريب على إدارة المخاطر” وذلك بالتعاون مع “صندوق حماية المستثمر، والذي تم عقده على مدار أسبوعين بحضور ممثلين من أكثر من مائة وخمسة وثلاثين شركة سمسرة عاملة في البورصة المصرية”.

وقد قامت البورصة المصرية بإطلاق برنامج تدريبي حول “إدارة المخاطر” خلال مطلع الأسبوع السابق من أجل العمل على تطوير قدرات العاملين في أقسام “إدارة المخاطر” في الشركات العاملة بالبورصة.

ويهدف البرنامج التدريبي حول “إدارة المخاطر” على تمكين المتدربين من العمل على تصميم سياسة فعالة تعمل على تعزيز قوة وصلابة الشركات في هذا المجال، من أجل تحقيق مزيد من التحوط بما يحقق الاستقرار في مجال “صناعة الأوراق المالية”.

وقد أعلن نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل قائلاً “أن البرنامج التدريبي إدارة المخاطر يستهدف تزويد المتدربين بالمهارات والمعرفة اللازمة لهم في كيفية اكتشاف وإدارة المخاطر المحتملة، وذلك عن طريق شرح تفاعلي شامل مع الأمثلة لمفاهيم ومبادئ إدارة المخاطر المتعلقة بسوق رأس المال”.

وأوضح عادل “إن برنامج إدارة المخاطر سوف يتبعه العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيل كوادر سوق المال، وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير الأداء”.

وأشار “إن إدارة البورصة تؤمن بالعمل بالقرب من أطراف السوق من أجل تلبية متطلباتهم المتطورة، وخصوصاً بناء قدراتهم والعمل على تنمية مهاراتهم على نحو يمكنهم من تصميم سياسات تضمن تحقيق النمو والتقدم لشركاتهم ومن ثم استقرار صناعة الأوراق المالية المصرية”.

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