مجموعة اتصالات الإماراتية تعلن عن أرباحها النصف سنوية 2018

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أعلنت “مجموعة اتصالات” الإماراتية اليوم الموافق الثلاثاء عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي انتهى في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2018، حيث سجلت قيمة أرباح الشركة الصافية بعد أن تم خصم “حق الامتياز الاتحادي ما يقارب من 4,3 مليار درهم إماراتي بنسبة سنوية سجلت حوالي ستة في المئة.

وقد سجل إجمالي عدد المشتركين في المجموعة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 حوالي مائة وأربعة وأربعين مليون مشترك بنسبة زيادة سنوية قد بلغت أربعة في المئة.

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وقد ارتفعت أيضا قيمة إيرادات مجموعة اتصالات الإمارات لتصل إلى 26,2 مليار درهم بزيادة قدرت بحوالي أربعة في المئة من الزيادة السنوية إذا ما قورنت بالنصف الأول من العام السابق 2017.

وقد نمت قادة مشتركي خدمة الاتصال الصوتي عن طريق تنقية “VOLTE” بأكثر من مليون مشترك، وقد أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات الإماراتية “عيسى محمد السويدي” قائلاً “أن النتائج المالية أظهرت المكانة الريادية التي تحتلها المجموعة في قطاع الاتصالات”.

وأضاف “أن المجموعة سوف تواصل التركيز على الابتكار وإطلاق الحلول الرقمية الحديثة من أجل الاستفادة من الفرص الاستثنائية الواعدة لخدمة القطاعات المختلفة، ويأتي الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس خلال الفترة المؤخرة دليل على الجهود الدؤوبة التي بذلتها اتصالات الشركة سعياً على تمكين التحويل الرقمي في الدولة”.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات “أن الأداء المالي الجيد للمجموعة يمهد الطريق للاستثمار في الحلول المستقبلية مما يمكن اتصالات من تقديم حلول مبتكرة من شأنها إثراء قطاع الاتصالات، ودعم آليات العمل المبتكرة”.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية المهندس صالح عبدالله العبدولي قائلاً ” إن نتائج اتصالات للنصف الأول من العام الحالي ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها المجموعة في سبيل دفع وتيرة النمو والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالأولويات الاستراتيجية التي من شأنها تمكين المستقبل الرقمي، وتحويل المنظومات المختلفة إلى بيئات رقمية تحفز الابتكار عبر الأعمال كافة”.

وأشار ” فخر بأن نكون الشركة الأولى في قطاع الاتصالات التي تنجح في إطلاق أول نطاق عريض متنقل فائق السرعة لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، كما أصبحت “إكسبو 2020 دبي” أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس من اتصالات، ليكون هذا التعاون الاستراتيجي بمثابة عهد جديد لانبثاق قدرات الاتصال الرقمي، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي توفرها تقنية الجيل الخامس”.

وأكد أن الوقت الذي تقدم فيه مجموعة اتصالات الإماراتية تقنيات حديثة سوف يتم اطلاق خدمات مبتكرة جديدة فإن إنجازاتها تنتشر في شتى جوانب الأعمال، وتتكامل من أجل تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية.

وأكد صالح عبدالله العبدولي “أن مجموعة اتصالات قد تمكنت من توظيف ومواردها المالية والتكنولوجية والبشرية بالشكل الذي يمكنها أن تكون في طليعة العالم الرقمي، والذي يصوغ مكوناته الرواد الرقميون”.

واختتم حديثه قائلاً ” ستواصل اتصالات رحلتها الطموحة في استكشاف وتجربة تقنيات جديدة من شأنها تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، كما أننا نؤمن في اتصالات بقدراتنا الضخمة لتمكين الانتقال إلى العصر الرقمي الجديد، مع التزامنا المتواصل في تحقيق المزيد من الإنجازات على المدى الطويل، ويسعدني ختاماً أن أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل لقطاع الاتصالات، ولا يفوتني أيضاً أن أتوجه بخالص الشكر للعملاء الأوفياء الذين لعبوا دوراً محورياً في نجاح اتصالات”.

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