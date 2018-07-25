نسبة مرعبة يتوقعها النقد الدولي للتضخم الاقتصادي في فنزويلا

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أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه أن تتسارع وتيرة التضخم الاقتصادي في فنزويلا ليسجل مليون بالمئة مع حلول نهاية العام المالي الجاري 2018، بسبب استمرار حكومة فنزويلا في “طباعة أموال” من أجل العمل على تغطية عجز الموازنة الذي يزداد في النمو بشكل كبير.

وقد أعلن مدير القسم الغربي في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر مساء أمس في مدونه قائلاً “أن الأزمة في فنزويلا تتشابه مع أزمة ألمانيا خلال عام 1923، أو أزمة زمبابوي في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة”.

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ويجدر الإشارة هنا أنه كام من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الدولة الفنزويلية بنسبة تصل إلى ثمانية عشر في المئة خلال عام 2018، ليكون العام الثالث على التوالي، الذي قد شهد تراجع في أرقام مزدوجة، وذلك مع انخفاض إنتاج النفط بشكل كبير.

وقد انهارت الأنشطة الاقتصادية إلى جانب التضخم الكبير في اقتصاد فنزويلا مما أدى إلى تدهور في توفير السلع العامة إلى جانب وجود نقص في المواد الغذائية المدعومة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة إلى فنزويلا مما سوف يؤدي إلى حدوث ضغوط على الدول المجاورة لها.

وتعاني دولة فنزويلا من انهيار اقتصادي بشكل كبير منذ الهبوط الحاد في “أسعار النفط” منذ أربعة سنوات مضت إلى جانب رفض السلطات الفنزويلية من إجراء أي تعديل اقتصادي يتناسب مع وضع الدولة الجديد.

وأعلن نيكولاس ماديرو رئيس فنزويلا “أن الأزمة الاقتصادية داخل البلاد ناجمة عن حرب اقتصادية شنها معارضيه السياسيين في الداخل والخارج”.

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