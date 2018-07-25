قائمة بأهم 20 سلعة مصدرة من مصر خلال يونيو 2018.. تعرف عليها

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صرحت “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” أنها سوف تصدر الكيروسين المصنع على قائمة أهم عشرين سلعة مصنعة من صادرات جمهورية مصر العربية غير البترولية خلال شهر يونيو السابق يليه الذهب.

ومن ضمن قائمة صادرات الدولة المصرية غير البترولية يأتي “الميثانول في المرتبة الثالثة يليه روح النفط الأبيض، واليوريا، وشاشات التليفزيون، وشاشات LCD، ومنتجات مسطحة مرققة من الأسطوانات”.

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وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في بيان صادر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الموافق الثلاثاء “أن مخاليط المواد العطرية قد احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم عشرين سلعة صناعية مصدرة من الدولة المصرية، تليها محضرات التنظيف، والبولي ايثيلين، ثم البولي بروبيلين، والكربون، والأسلاك النحاسية، والقمصان، والكابلات، والمنتجات المخلوطة أو الغير مخلوطة المعدة للاستعمال في الطب الوقائي أو الطب العلاجي، ثم اللوائح والصفائح وأغشية الأفلام، وأجهزة الاستقبال المعدة للاندماج بأجهزة أخرى”.

وقد أعلنت الهيئة في البيان الصادر عنها اليوم “أن العيدان المدرفلة، ومصنوعات أخرى من ألياف الزجاج قد تذيلت قائمة الصادرة المصرية الغير بترولية”.

وقد أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة أن “قيمة صادرات الدولة المصرية غير البترولية خلال شهر يونيو السابق، قد سجلت 1692 مليون دولار، ومنها صادرات صناعية غير بترولية بقيمة تصل إلى 1345 مليون دولار إلى جانب ثلاثمائة وسبعة وأربعين ومليون دولار صادرات غذائية”.

وأضاف “أن قيمة صادرات الدولة المصرية لمجموعة دول جامعة الدول العربية قد سجلت خمسمائة وستة وتسعين مليون دولار، تليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة خمسمائة واثنين وسبعين مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة مائة وأربعة مليون دولار”.

وأضاف “دول أفريقي بدون الدول العربية قد سجلت قيمة الصادرات إليها بقيمة مائة واثنين مليون دولار، وقد حققت باقي دول العالم قيمة تقدر بحوالي ثلاثمائة وستة وعشرين مليون دولار”.

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