تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل «هامشي»

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات الرسمية ، اليوم الثلاثاء ، تراجعا هامشيا في عياراته كافة ، حيث تراوحت أسعار الذهب ، بين 351 جنيها ، وحتى 704 جنيهات .

سعر جرام الذهب ، من العيار 24 ، تراوح بين 702 جنيه ، حتى 704 جنيهات ، بينما تراوح سعر العيار 21 ، بين 614 جنيها ، حتى 616 جنيها .

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أما العيار 18 ، فتراوح سعره ، بين 526 ، حتى 528 جنيها ، وفي المقابل ، سجل العيار 12 ، أقل سعر ، حيث تراوح سعره ، بين 351 جنيها ، حتى 352 جنيها .

سعر أونصة الذهب ، تراوح بين 21.823 ألف جنيه ، حتى 21.894 ألف جنيه ، بينما تراوح سعر الجنيه الذهب ، بين 4.912 ألف جنيه ، حتى 4.928 ألف جنيه .

وعلى المستوى العالمي ، ارتفعت أسعار الذهب ، عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي ، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار الأمريكي ، لكنها سجلت خسائر ، للأسبوع الثاني على التواليز.

ومؤخرا ، تأثرت أسعار الذهب عالميا ، بعدة عوامل ، أهمها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ، وتوقعات ارتفاع سعر الفائدة ، فضلا عن التوترات التجارية العالمية .