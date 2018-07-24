10 ضوابط لتنظيم الصادرات والواردات بين مصر والإمارات

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اتفقت الحكومتين المصرية والإماراتية ، على تطبيق الاشتراطات الجديدة ، الخاصة بآلية تداول الصادرات الزراعية ، للخضراوات والفاكهة ، بين مصر والإمارات ، حيث تضمنت الاشتراطات الجديدة ، الحد من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ، في المنتجات الزراعية ، بغرض زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين .

ويرصد موقع « مصر 365 » ، الضوابط المنظمة للصادرات والواردات ، للمنتجات الزراعية المصدرة ، بين مصر والإمارات ، وهي كالتالي :

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1. اتخاذ التدابير اللازمة ، من أجل ضمان سلامة المنتجات الزراعية ، المتداولة بين مصر والإمارات ، بما يساهم في تسهيل وانسيابية حركة التجارة بين الجانبين ، فيما يخص الصادرات والواردات .

2. التزام الجانب الإماراتي ، بسرعة إخطار نقطة الاتصال الرسمية ، بالحجر الزراعي المصري ، فضلا عن تزويدهاز، بصورة من الوثائق المطلوبة ، وهي : « شهادة الصحة النباتية المرافقة ، ونتيجة تحليل المعمل للشحنة غير المطابقة فور ظهور نتائج المطابقة » .

3. التزام الجانب المصري ، بناء على طلب الجانب الإماراتي ، بأن تكون جميع الصادرات الزراعية ، مطابقة للتشريعات والمواصفات الإماراتية المعتمدة .

4. التزام الجانب الإماراتي ، بموافاة الحجر الزراعي المصري ، بالمواصفات الإماراتية المعتمدة ذات العلاقة ، فضلا عن صورة من القرار الوزاري ، رقم 36 لسنة 2018 ، بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام ، في دولة الإمارات العربية المتحدة .

5. التزام الجانب المصري ، بموافاة الجانب الإماراتي ، بمعايير واشتراطات الحجر الزراعي المصري .

6. التأكيد من قبل الجانب الإماراتي ، بأنه في حال رفض أي شحنة ، فسوفزيتم إنذار المصدر المخالف ، فضلا عن إخطار الحجر الزراعي المصري ، من خلال نقطة الاتصال الرسمية ، وتزويدها بصورة من الوثائق المطلوبة ، لشهادة الصحة النباتية ، ونتيجة تحليل المعمل .

7. في حال تكرار المخالفة ، فسوف يتم إيقاف المصدر المخالف ، لمدة 6 أشهر ، عن تصدير المنتج المخالف « نوع المنتج » ، على أن يتخذ الجانب المصري ، الإجراءات اللازمة نحو إيقاف المخالف ، عن تصدير المنتج المخالف من تاريخ الإخطار. وللمدة ذاتها ، وإبلاغ الجانب الإماراتي بما تم ، ويستثنى من ذلك ما تم شحنه قبل تاريخ الإخطار .

8. إعادة المنتج المخالف إلى مصدره ط على نفقة المصدر ، وفي حال رفض المصدر تحمل التكاليف ، يُمنع من تصدير المحاصيل الزراعية ، لمدة 6 أشهر ، ولا تسري هذه المادة ، على الشحنات التي تم تصديرها قبل تاريخ الإخطار .

9. يتم إيقاف المصدر عن المنتج ، الذي ثبت مخالفته فيه ، وفي حال تكرار المخالفة من المصدر ذاته لأكثر من محصول واحد ، فسوفزيتم إيقافه عن التصدير ، من قبل الجانب الإماراتي ، للمحاصيل الأخرى ، وذلك لمدة 6 أشهر ، وتسري هذه الآلية فقط ، على شحنات الخضر والفاكهة الطازجة ، المصدرة مباشرة من جمهورية مصر العربية ، إلى دولة الامارات العربية المتحدة .

10. إزالة المعوقات الإدارية ، فيما يخص صادرات الإمارات العربية المتحدة ، إلى جمهورية مصر العربية ، وذلك من حيث اشتراطات التصديق ، على مستندات الشحن والتصدير ، من قبل سفارة مصر في الآمارات العربية المتحدة .