تراجع جماعي في مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » تراجع بنسبة 1.39% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.50% ، وكذلك ، هبط مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.72% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 1.06% ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا. بنسبة 0.98% ، وصعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.29% .

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة ، والمتوسطة ، والأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.10% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.06% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد بقوة ، حيث أغلق عند 15.480 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، مدفوعة من سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، الذي شهد ارتدادا قويا في جلسة أمس ، فضلا عن انتعاش جيد في بعض أسهم القطاع العقاري ، بقيادة سهم « مصر الجديدة » .

وفي تقريرها اليومي ، أكدت شركة « مباشر » ، أن هناك بعض الفرص الملحوظة ، في السوق ، بغض النظر عن الضعف الواضح على المؤشر ، وأوصت كذلك ، بالتركيز على هذه الفرص ، مع مراقبة قريبة لمستويات وقف الخسارة ، حتى تتولى القوى الشرائية ، دفة القيادة مرة أخرى .