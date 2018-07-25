البورصة تفقد أكثر من 12 مليار جنيه اليوم.. وتغلق على تراجعات جماعية

منذ 45 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تفقد أكثر من 12 مليار جنيه اليوم.. وتغلق على تراجعات جماعية
البورصة

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، وتراجع كذلك رأس المال السوقي للبورصة ، بقيمة 12.2 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة ، بلغ 232 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 620 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19.6 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% ، من إجمالي تعاملات السوق.

واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 17.78% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 7.04% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 32.53% ، من المعاملات في البورصة ، بينما كانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد وذلك بنسبة 67.46%.

تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه ، 15 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، العرب والأجانب والمؤسسات المصرية لك، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.9 مليون جنيه ، 413 ألف جنيه ، 19.5 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.90% ، حيث أغلق عند مستوى 15186 نقطة، وهبط مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 2.46% ، حيث أغلق عند مستوى 2560 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » بنسبة 2.56% ، حيث أغلق عند مستوى 15007 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فانخفض بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.67% ، حيث أغلق عند مستوى 1897 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ، حيث ‘صل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 119 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر « إيجي إكس 30 » تراجع بنسبة 1.39% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.50% ، وكذلك ، هبط مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.72%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 1.06% ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا. بنسبة 0.98% ، وصعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.29%.

أما في مستهل تعاملات جلسة اليوم ، فشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة ، والمتوسطة ، والأوسع نطاقا.

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.10%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.06% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03%.

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد بقوة ، حيث أغلق عند 15.480 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، مدفوعة من سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، الذي شهد ارتدادا قويا في جلسة أمس ، فضلا عن انتعاش جيد في بعض أسهم القطاع العقاري ، بقيادة سهم « مصر الجديدة ».

وفي تقريرها اليومي ، أكدت شركة « مباشر » ، أن هناك بعض الفرص الملحوظة ، في السوق ، بغض النظر عن الضعف الواضح على المؤشر ، وأوصت كذلك ، بالتركيز على هذه الفرص ، مع مراقبة قريبة لمستويات وقف الخسارة ، حتى تتولى القوى الشرائية ، دفة القيادة مرة أخرى.