البورصة تفقد أكثر من 12 مليار جنيه اليوم.. وتغلق على تراجعات جماعية

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، وتراجع كذلك رأس المال السوقي للبورصة ، بقيمة 12.2 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة ، بلغ 232 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 620 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19.6 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% ، من إجمالي تعاملات السوق.

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 17.78% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 7.04% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 32.53% ، من المعاملات في البورصة ، بينما كانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد وذلك بنسبة 67.46%.

تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه ، 15 مليون جنيه ، 1.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، العرب والأجانب والمؤسسات المصرية لك، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 3.9 مليون جنيه ، 413 ألف جنيه ، 19.5 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.90% ، حيث أغلق عند مستوى 15186 نقطة، وهبط مؤشر « إيجي إكس 50 » بنسبة 2.46% ، حيث أغلق عند مستوى 2560 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » بنسبة 2.56% ، حيث أغلق عند مستوى 15007 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فانخفض بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.67% ، حيث أغلق عند مستوى 1897 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ، حيث ‘صل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 119 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر « إيجي إكس 30 » تراجع بنسبة 1.39% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 1.50% ، وكذلك ، هبط مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.72%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع هو الآخر ، بنسبة 1.06% ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقًا. بنسبة 0.98% ، وصعد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.29%.

أما في مستهل تعاملات جلسة اليوم ، فشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة ، والمتوسطة ، والأوسع نطاقا.

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.17% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.10%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.06% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.03%.

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، ارتد بقوة ، حيث أغلق عند 15.480 نقطة ، وسط أحجام تداول متوسطة ، مدفوعة من سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن الثقيل ، الذي شهد ارتدادا قويا في جلسة أمس ، فضلا عن انتعاش جيد في بعض أسهم القطاع العقاري ، بقيادة سهم « مصر الجديدة ».

وفي تقريرها اليومي ، أكدت شركة « مباشر » ، أن هناك بعض الفرص الملحوظة ، في السوق ، بغض النظر عن الضعف الواضح على المؤشر ، وأوصت كذلك ، بالتركيز على هذه الفرص ، مع مراقبة قريبة لمستويات وقف الخسارة ، حتى تتولى القوى الشرائية ، دفة القيادة مرة أخرى.