برلماني يطالب برفع ضريبة الدخل إلى 30%

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صرح النائب “مصطفي بكري” عن موافقته الشديدة لبرنامج حكومة المهندس “مصطفى مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لما يتضمنه البرنامج إنجازات كبيرة للدولة.

وأكد بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018، أن برنامج الحكومة يسعى إلى تشغيل حوالى 3.5 مليون مواطن، ويرفع معدل النمو بحوالي 8%، ويقلل نسبة العجز بحوالي 6%.

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كما طالب “بكري” المهندس “مصطفى مدبولي” الاهتمام بالطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والتي كانت تتمثل في 10% من الشعب المصري، وأن الطبقة المتوسطة قد التحقت بالطبقة الفقيرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على تنمية صعيد مصر الذي ما زال يعاني من العديد من المشاكل ووصول نسبة الفقر به قد بلغت 58% وهذا ما جاء وفقاً لجهاز الإحصاء.

وأكد “بكري” على ضرورة تعيين الشباب الذين التحقوا بمسابقات النيابات والمحاكم، بالإضافة إلى تعيين الشباب حملة الماجستير، مع ضرورة الاهتمام بالعاملين خارج البلاد والذين ساهموا زيادة دخل الدولة بحوالي 26 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

مضيفاً في نهاية حديثه أنه يجب على الدولة زيادة ضريبة الدخل والتي قد بلغت في بريطانيا حوالي 45%، ولكن في مصر تدفع الطبقات الفقيرة الضريبة، مؤكداً على زيادة الضريبة على الدخل إلى 30%.

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