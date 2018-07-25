البرلمان يوافق نهائيا على إعفاء دافعى الضرائب من غرامات التأخير.. اليكم التفاصيل

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صرح البرلمان المصري خلال جلسة اليوم على موافقته على “مشروع قانون” والذي تم التقدم به من قبل الحكومة المصرية بشأن إعفاء الممولين الضريبيين من مقابل التأخير، إلى جانب العمل على تجديد العمل بقانون رقم تسعة وسبعين لعام 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

وقد أعلن مجلس النواب خلال جلسته التي عقد اليوم الموافق الأربعاء عن إقرارها مشروع القانون الذي ينص على التالي “تجديد العمل القانون المعمول به في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها في الفترات السابقة منذ أن تم تطبيقه خلال عام 2016”.

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قانون إعفاء الممولين الضريبية من مقابل التأخير

وقد تضمن مشروع القانون على التالي “التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك كاملة، في حالة قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة او الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون”.

وتضمن أيضا القانون على “أنه سوف يتم التجاوز عن نسبة تسعين في المئة من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته مائة وعشرين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن سبعين في المئة من مقابل التأخير”.

وتضمن أيضا القانون على “أنه في حالة السداد خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية لذلك، يتم خفض قيمة التجاوز إلى خمسين في المئة من قيمة المتأخرات”، كما نص القانون أيضا على “أنه في جميع الأحوال لا يمنع من التجاوز صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبية أو الرسم المستحق في تاريخ السداد”.

وتضمن أيضا القانون على النص “ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير إعمالاً لأحكام القوانين المشار إليها” ، وتضمن أيضا على النص التالي “يتم تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم تسعة وسبعين لعام 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك لاستكمال إنهاء المنازعات تبعاً لأحكامه”.

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