ننشر لكم التخطيط الاقتصادي المصري لمعدلات النمو المستهدف خلال 2018/ 2019

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أعلنت “هالة السعيد” وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم قائلة: إن اقتصاد جمهورية مصر العربية قد نما بنسبة تصل إلى 5,3% في السنة المالية 2017/ 2018، والتي قد انتهت خلال الثلاثين من شهر يونيو السابق لعام 2018، مسجلاً أعلى معدل نمو سنوي خلال 10 سنوات.

وأعلنت “هالة السعيد” في البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصرية جاء فيه: أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد سجل 5,4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية السابقة 2017/ 2018، وهو الأعلى منذ 8 سنوات.

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وقد نقل البيان عن “محمد معيط” وزير المالية المصري قوله: إن العجز الكلي المصري قد انخفض لأقل من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/ 2018، للمرة الأولى منذ عام 2011.

وقد أعلن التقرير أن جمهورية مصر العربية تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بحوالي 5,8% خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8,4%.

وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد أثناء فعاليات اجتماع مجلس الوزراء اليوم قائلة: إن الصادرات غير النفطية قد نمت بنسبة تصل إلى 12,3% في السنة المالية التي انتهت خلال شهر يونيو السابق لتصل إلى 24,1 مليار دولار.

وقد أوضحت: أن ميزان المدفوعات قد حقق فائضاً بلغ حوالي أحد عشر مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017/ 2018 فيما يرجع إلى نمو بنسبة تصل إلى ثمانية عشر في المئة في الصادرات السلعية، ونمو في قطاع الخدمات والتحويلات النقدية للمصريين في الخارج.

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