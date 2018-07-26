لم قررت السعودية تعليق مرور شحنات النفط بمضيق باب المندب؟

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صرح المهندس “خالد بن عبدالعزيز الفالح”، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إن السعودية سوف تعلق جميع شحنات النفط الخام الذي سوف يمر عبر مضيق باب المندب.

وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة بعد ما تم التصريح به من قبل المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية اليمن حيث تعرضت ناقلتا نفط تابعتان إلى “الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري” تحمل ما يقارب من مليوني برميل من النفط الخام لهجوم من قبل مليشيات بدر الدين الحوثي أثناء مرورها في البحر الأحمر عند عبورهما في مضيق باب المندب.

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وأضاف التصريح، أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في أحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، وإلا كان سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجرى خلال الوقت الراهن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

وقد أعلن “خالد بن عبدالعزيز الفالح” أن المملكة العربية السعودية سوف تعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت.

وقد أكد الوزير السعودي أن تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارية العالمية، والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو” أنه بناء على ما صرح به وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية المهندس “خالد بن عبدالعزيز الفالح”، أنه من أجل سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة البحرية خلال المضيق آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت.

وأضافت الشركة: أن أرامكو السعودية تقوم بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة أرامكو السعودية تعد شركة رائدة وعالمية في مجال الكيماويات والطاقة وتقوم بإنتاج واحد من كل ثمانية براميل من النفط في العالم.

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