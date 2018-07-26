توقعات عالمية بوصول الدولار لـ20 جنيها بنهاية 2019

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أصدرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» ، تقريرا حديثا عنها ، ذكرت فيه أنه مع التحسن في الوضع الخارجي لمصر ، فإن الجنيه سوف يشهد تراجعا معتدلا ، في الفترة المقبلة.

«كابيتال إيكونوميكس» ، كشفت في تقريرها ، عن توقعاتها بشأن انخفاض العملة المحلية في مصر ، إلى مستوى 19 جنيها ، أمام العملة الأمريكية ، وذلك بنهاية العام الحالي 2018 ، مقارنة بمتوسط مستوى عند 17.9 جنيه في الوقت الحالي.

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وتحدث التقرير كذلك ، عن مؤشرات تشير إلى تسجيل الدولار 20 جنيها ، بنهاية العام المقبل 2019 ، موضحا أنه من المرجح ، أن يستأنف معدل التضخم اتجاهه الهبوطي ، في وقت لاحق من العام الحالي 2018 ، ما يوفر فرصة أمام البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، لاستئناف دورة التسهيل.

وتوقع تقرير «كابيتال إيكونوميكس» كذلك ، أن يخفض البنك المركزي المصري ، معدل الفائدة على الودائع لليلة وحدة ، وذلك بمقدار 550 نقطة أساس ، في نهاية العام المقبل ، لافتا إلى أن تراجع الجنيه بشكل معتدل أمام الدولار ، يأتي مع تحسن وضع ميزان المدفوعات في مصر على مدى الـ18 شهر الأخيرة ، ما يوفر دعما للعملة المحلية.

ولفتت المؤسسة العالمية ، إلى أن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات التي صدرت مؤخرا ، أظهرت انخفاض عجز الحساب الجاري ، حتى مستوى 3.3% ، من إجمالي الناتج المحلي ، في الربع الأول من العام الحالي 2018 ، مقارنة بـ3.9% في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

وذكر تقرير «كابيتال إيكونوميكس» ، أن تضييق عجز الحساب الجاري ، جاء نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية ، مع ميزة ضعف قيمة الجنيه بالنسبة للمنافسة الخارجية ، إضافة إلى ضعف نمو الواردات.