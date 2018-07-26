«الكيروسين» و«الذهب» على رأس قائمة أهم 20 سلعة تصدرها مصر

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تصدر الكيروسين المصنع ، قائمة أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية ، خلال شهر يونيو الماضي ، يليه «الذهب ، الميثانول، روح النفط الأبيض ، اليوريا ، شاشات التليفزيون والـLCD، ومنتجات مسطحة مرققة من الأسطوانات» ، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وفي البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، أوضحت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، خأن مخاليط المواد العطرية احتلت المرتبة السابعة ،دمن حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة ، تلاها «محضرات التنظيف ، بولى إيثيلين ، بولي بروبيلين ، كربون ، أسلاك نحاسية ، قمصان ، كابلات ، منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، ألواح وصفائح وأغشية الأفلام ، وأجهزة الاستقبال المعدة للاندماج بأجهزة أخرى».

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ولفتت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، في بيانها ، إلى أن العيدان المدرفلة ، ومصنوعات أخرى من ألياف الزجاج ، تذيلت القائمة السابقة .

اللواء إسماعيل جابر ، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، كشف في البيان ، عن قيمة صادرات مصر غير البترولية ، خلال شهر يونيو المنصرم ، موضحا أنها بلغت 1692 مليون دولار ، بينها صادرات صناعية غير بترولية ، بقيمة 1345 مليون دولار ، و347 مليون دولار صادرات غذائية.

وزاد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، قائلا إن قيمة صادرات مصر ، لمجموعة دول جامعة الدول العربية ، بلغت 596 مليون دولار ، تلتها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي ، وذلك بقيمة 572 مليون دولار ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ، بقيمة 104 ملايين دولار ، تلتها مجموعة دول إفريقيا باستثناء الدول العربية ، وذلك بقيمة 102 مليون دولار ، بينما حققت باقي دول العالم ، قيمة قدرها 326 مليون دولار.