المركزي يكشف حقيقة طباعة ورقتي نقد فئة 500 و 1000 جنيه

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أعلن نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم” خلال مجموعة من التصريحات حقيقة ما تم نشره خلال الفترة الأخيرة بخصوص طباعة البنك المركزي وقتى نقد فئة 500 و 1000 جنيه، مؤكدًا أن البنك المركزي لا نية له لذلك.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر الصحفي “الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة”، فقد أشار نجم إلى ما انتشر مءخرًا، مؤكدًا أن المركزي لم يقم بتوجيه أي دراسات حالية في هذا الصدد.

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أما فيما يتعلق باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فقد أشار نجم إلى السوق المصرية وحالة الاستقرار التي تتمتع بها خلال الفترة الحالية، ذلك بالمقارنة بالكثير من الدول الأخرى، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد الأولى من بين الأسواق الأخرى والتي تعتبر هي الأكثر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف نجم أيضا خلال التصريحات، أن البنك المركزي يقوم بدراسته حول قانون البنوك الجديد خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن قروض مبادرة التمويل العقاري التي يقوم بها البنك المركزي قد وصلت إلى 14 مليار جنيه.

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