الإسكان تعلن عن أولويات الحاجزين في الإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عن ترتيب أولويات “الحاجزين في الإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي” لكل مشروع.

أولويات الحاجزين في الإعلان التاسع لبرنامج الإسكان الاجتماعي

المتزوج ويعول، ويشمل أيضا الأرمل، والأرملة المعيلة، وكذلك المطلق أو المطلقة.

المتزوج.

الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً.

وقد أعلنت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قائلة “أن تم إجراءات الترتيب للمواطنين المتقدمين بالمدن والتي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية المطروحة تبعاً للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء المصري”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن مي عبدالحميد قد أعلنت مساء أمس “أن عدد المدن التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية المطروحة في ستة مدن هي كالتالي مدينة السادس من أكتوبر بها خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المتقدمين حوالي 46226 متقدم”.

وأضافت “في حي عتاقة القائمة في محافظة السويس يتوفر حوالي ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعين وحدة سكنية متوفرة وتقدم أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وأربعين متقدم للحجز، وفي محافظة القليوبية متوفر حوالي ألف وثمانمائة وتسعة عشر وحدة سكنية وتقدم للحجز حوالي ألأفين ومائة واثنين وسبعين متقدم”.

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