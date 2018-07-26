تصريحات هامة من البنك الأهلي بشأن شهادة أمان المصريين

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تصريحات هامة إصدارها البنك الأهلي المصري اليوم بشأن شهادة أمان المصريين، حيث أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قائلاً “أن حصيلة شهادة أمان المصريين سجلت مائة وثلاثين مليون جنيه لمائة وخمسة عشر ألف عميل منذ بداية طرح الشهادة في شهر مارس السابق 2018 إلى الوقت الراهن”.

وأضاف “إن الإقبال على شراء شهادة أمان المصريين يتزايد خلال الفترة الراهنة”، وأعلن عن توقعه بإن ترتفع الإقبال على شراء الشهادة بشكل منقطع النظير خلال الفترات القليلة القادمة.

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وقد تم التوقيع مع “شركة مصر لتأمينات الحياة” في الخامس من شهر مارس السابق لعام 2019 مع “البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري” للتأمين الجماعي على حياة الحاصلين على “شهادة أمان المصريين.

ويجدر هنا الإشارة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق قد أعلن “إن شهادة أمان المصريين للعمالة الحرة، والعمالة المؤقتة التي تمثل غطاء تأميني ووعاء ادخاري ويبدأ التقسيط الشهري بأربع جنيهات، وأعلى قسط لها يصل إلى عشرين جنيه مصري، وسوف تكون مدة الاستفادة منها إما خمس سنوات أو عشر سنوات”.

وقد وجهته “رئاسة الجمهورية المصرية” خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 عن إقامة نظام تأمين على حياة العمالة الحرة والعمالة المؤقتة في القطاع الخاص خلال الفترة القليلة القادمة.

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