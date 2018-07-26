طلبات إعانة البطالة الأمريكية تزيد بشكل كبير.. تعرف على الأسباب

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ارتفعت بشكل كبير أعداد المواطنين الأمريكيين المتقدمين من أجل الحصول على “إعانة البطالة” إلى مستوى زائد خلال الأسبوع السابق، وقد أعلنت “وزارة العمل” بالولايات المتحدة الأمريكية” اليوم الموافق الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة قد زادت عن تسعة آلاف طلب.

وأضافت الوزارة “أن مستوى معدلات طلب إعانة البطالة في ضوء العوامل الموسمية قد سجلت مائتين وسبعة عشر ألف للأسبوع السابق في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري لعام 2018، وقد انخفض عدد طلبات الإعانة إلى مائتين وثمانية ألف في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2018 ليسجل أدنى قراءة منذ شهر ديسمبر لعام 1969”.

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وقد أعلنت وكالة الأنباء “رويترز” عن توقع عدد كبير من الاقتصاديين عن زيادة طلبات إعانة البطالة إلى مائتين وخمسة عشر ألف طلب الأسبوع السابق، وتوضح البيانات أن طلبات إعانة البطالة يميل إلى التذبذب خلال هذا العام 2018، بسبب إغلاق شركات صناعة السيارات خطوط التجميع من أجل تحديثها خلال تلك الفترة.

كما أنخفض أيضا متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، وحيث يعد مقياس دقيق لسوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستبعد التقلبات الأسبوعية بمقدار 2750 طلب إعانة بطالة إلى 218 طلب خلال الأسبوع السابق، حيث تعد تلك القراءات هي أدنى قراءة لطلبات إعانة البطالة خلال منتصف شهر مايو السابق لعام 2018.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سوق العمل الأمريكي قد سجلت حد التوظيف الكامل أو قريباً منه، وقد زادت عدد الوظائف إلى مائتين وخمسة عشر وظيفة شهرياً في النصف الأول خلال العام الراهن 2018.

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