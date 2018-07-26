سهم فيسبوك يقود موجة من الخسائر ببورصة وول ستريت

Advertisements

قاد سهم شركة فيسبوك العالمية موجة من الخسائر على قطاع التكنولوجيا خلال تعاملات اليوم في بورصة وول ستريت حيث هبط “مؤشر ناسداك” بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة.

بينما حصل “مؤشر داو جونز” على دعم بعد أن تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على التفاوض بشأن التجارة.

Advertisements

وبحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز” حيث أعلنت “أن مؤشر داو جونز الصناعي قد ارتفع 54,45 نقطة، أو بما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 0,12% مسجلاً 25468,55 نقطة”.

وقد أعلنت رويترز أيضا عن “انخفاض مؤشر ناسداك المجمع بقيمة 84,20 نقطة أي بما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 1,06% مسجلاً 7848,04 نقطة، وقد وانخفض أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10,58 نقطة بنسبة مئوية تصل إلى 0,37% مسجلاً 2835,49 نقطة”.

أقرا المزيد بعد الإعلان عن الخطة الأمريكية تجاه الصين.. وول ستريت تفتتح تعاملات اليوم بارتفاع جديد