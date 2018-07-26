للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. معدل نمو الاقتصاد يتجاوز 5%

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قال أحمد كوجك ، نائب وزير المالية للسياسات الكلية ، اليوم الخميس ، إن الاقتصاد المصري ، حقق للمرة الأولى منذ 10 سنوات ، معدل نمو خلال العام المالي المنصرم ، تجاوز حاجز الـ5%.

وخلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الخميس في مقر وزارة المالية ، أضاف نائب وزير المالية للسياسات الكلية ، أن العجز الكلي خلال العام المالي المنصرم ، بلغ 430 مليار جنيه ، وذلك بنسبة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي ، في مقابل 10.9% خلال العام المالي 2016 / 2017.

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وقرر صندوق النقد الدولي ، في وقت سابق ، الإبقاء على توقعاته ، بتحقيق الاقتصاد المصري نموا ، بمعدل 5.5% خلال العام المالي 2018 / 2019 ، مدعوما بانتعاش قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.

وكشف البيان المالي التمهيدي للموازنة ، استهداف موازنة العام المالي 2018 / 2019 ، عن تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8% ، فضلا وليس خفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وأكد أحمد كوجك ، أن الموازنة العامة للدولة ، حققت فائضا أوليا خلال العام المالي المنصرم ، للمرة منذ 15 عاما ، بنمو بلغ 4 مليارات جنيه ، بنسبة بلغت 1% ، لافتا إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 20% ، حيث زادت الإيرادات الضريبة بنحو 36% ، ووصلت إلى 628 مليار جنيه.

وزاد نائب وزير المالية للسياسات الكلية ، قائلا إن المصروفات العامة الدولة ، ارتفعت خلال العام المالي الماضي ، وذلك بنسبة 18% ، لتصل إلى 1.25 تريليون جنيه.

وفي وقت سابق ، توقع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ، زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ، خلال العام المالي الحالي ، عن النسبة المستهدفة ، البالغة 9.8% ، وذلك بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وزير المالية السابق ، الدكتور عمرو الجارحي ، صرح من قبل ، بأن تقديرات عجز الموازنة العامة للدولة ، كنسبة للناتج المحلي ، ارتفعت إلى 10.2% ، في مقابل 9.8% تم تقديرها مطلع العام الحالي.

وكانت وزارة المالية ، قدرت العجز الكلي المستهدف ، في مشروع الموازنة العامة للدولة ، في العام المالي 2018 / 2019 ، وذلك بنحو 438.6 مليار جنيه ، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه ، عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018 ، البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.