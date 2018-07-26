«المالية» تعلن تراجع عجز الموازنة العامة بنسبة 9.8%

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أعلن أحمد كوجك ، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية ، اليوم الخميس ، تراجع عجز الموازنة في مصر ، خلال العام المالي المنصرم 2017 / 2018 ، بنحو 9.8% من الناتج المحلي ، لافتا إلى أن مصر ، حققت للمرة الأولى في تاريخها ، فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ، بنحو 4.4 مليار جنيه ، وذلك خلال مؤتمر صحفي ، عقد اليوم الخميس.

وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، قال إن الفائض في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ، استُخدم في سداد جزء من فوائد الدين العام ، وذلك بعد أن أظهر الحساب الختامي ، قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام ، حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% ، عن العام المالي قبل الماضي 2016 / 2017 ، لتسجل نحو 438 مليار جنيه.

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وأضاف الدكتور محمد معيط ، أن الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي السابق ، بلغت نحو 628 مليار جنيه ، وذلك بما يعادل 104% من المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في وقت سابق ، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ، في الـ7 أشهر الأولى من العام المالي 2017 / 2018 ، وذلك بنسبة 11.3% على أساس سنوي ، بينما قدرت وزارة المالية ، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة ، للعام المالي 2018 / 2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ، ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه ، عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018 ، البالغة نحو 430.8 مليار جنيه .

وزير المالية السابق ، الدكتور عمرو الجارحي ، صرح من قبل ، بأن تقديرات عجز الموازنة العامة للدولة ، كنسبة للناتج المحلي ، ارتفعت إلى 10.2% ، في مقابل 9.8% تم تقديرها مطلع العام الحالي.

العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للدولة ، للعام المالي 2016 / 2017 ، قُدّر بنحو 319.46 مليار جنيه ، وذلك في مقابل نحو 339.5 مليار جنيه ، في العام المالي السابق.

وتوقع نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ، زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ، خلال العام المالي الحالي ، عن المستهدف البالغ 9.8% ، وذلك بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.