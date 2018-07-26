«ماستر كارد»: العملات الإلكترونية «شيء غير مرغوب» ولا تتمتع بالشفافية

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قال أجاي بانجا ، رئيس شركة ماستر كارد العالمية ، ومديرها التنفيذي ، إن العملات الإلكترونية «شيء غير مرغوب فيه» ، في وقت يشهد فيه السوق الرقمي مكاسب ملحوظة ، تجاوزت مستوى 300 مليار دولار.

وفي تعليقات بالقنصلية الهندية ، خلال الأسبوع الحالي ، أوضح رئيس شركة ماستر كارد العالمية ومديرها التنفيذي ، أن العملة التي قد تتأرجح على نطاق واسع ، لا تستحق أن ينظر إليها كوسيلة للتبادل.

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وأعرب أجاي بانجا ، عن قلقه من أن 95% من جميع المعاملات غير القانونية ، تتم على الشبكة السوداء «الشبكة المظلمة» ، معتبرا العملات الإلكترونية ، شيء غير مرغوب فيه.

وقال رئيس شركة ماستر كارد العالمية ومديرها التنفيذي ، أن فكرة وجود عملة مجهولة المصدر ، قد تتقلب قيمتها إلى حد كبير ، تعني أنها ليست وسيلة جيدة للتبادل ، كون هذه العملة ، لا تتمتع بالقدرة على التنبؤ والشفافية ، لافتا إلى أن أحد أسباب عدم تفضيل العملات الافتراضية ، كوسيط للتبادل ، في مقدمتها أنها غير معروفة.

ولفت أجاي بانجا ، إلى إدانة 12 روسيا في واشنطن. على خلفية التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية ، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كشف عن أن العملاء الروس ، تعاملوا مع أكثر المعاملات حساسية ، مثل عملة «بيتكوين» الرقمية.

وأفصحت شركة «ماستر كارد» العالمية ، اليوم الخميس ، عن نتائج أعمالها ، مع زيادة 33% في الأرباح ، بينما تراجع السهم بنحو 3% ، على خلفية الفشل في الوفاء بتقديرات المحللين.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة ، بحلول الساعة 5:47 مساء بتوقيت جرينتش ، إلى 301.21 مليار دولار ، وذلك بارتفاع قدر بنحو 14 مليار دولار ، في آخر 24 ساعة.