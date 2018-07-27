تصريحات مثيرة حول الدولار خلال بداية أغسطس القادم 2018

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أعلن بنك “مورجان ستانلي” تصريحات مثيرة حول الدولار خلال بداية شهر أغسطس القادم 2018، حيث أعلن أن العملة الأمريكية “الدولار” سوف تتجه إلى أعلى نقطة ارتفاع، وأنه سيبدأ رحلة ضغوط مستدامة مع بداية الشهر القادم.

وأشار بنك “مورجان ستانلي” الأمريكي في مذكرة قد تم إصدارها مساء أمس الخميس، أن هناك وفرة من العوامل التي قد تلعب دوراً في عملية بيع الدولار الأمريكي.

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كما جاء أيضًا في المذكرة، أن تصريحات “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي الخاصة بالعملة قد تكون من ضمن الأسباب، إلى جانب ضعف المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، والتدابير الاقتصادية الصينية، والتعديلات المحتملة لسياسة بنك اليابان.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن أن الدولار القوي تضع الولايات المتحدة في وضع غير مناسب.

وأضاف بنك “مورجان ستانلي”، أن الأسواق على الرغم من أنها تربط ارتفاع النفور من المخاطر بقوة الدولار الأمريكي، لكننا نعتقد إن هذا الإجماع خطأ”، كما أنه منذ بداية شهر يوليو الحالي 2018 قد ارتفع “مؤشر الدولار الرئيسي” الذي يتم من خلاله قياس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات التي تحتوي على ستة عملات رئيسية بنسبة مئوية تصل إلى 0,5%.

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