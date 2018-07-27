أسباب ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في 5 أيام

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ارتفعت العملة الأمريكية “الدولار” إلى أعلى مستوى لها خلال خمسة أيام مع ترقب المستثمرين من أجل معرفة “بيانات الناتج المحلي الإجمالي” في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ترقب وقوع أي تأثير على الدولار بعد آداء قوي دام لمدة شهور.

وقد أعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن عدم رضاه عن “قوة الدولار”، وقد تجاهل بذلك الرئيس الأمريكي لعادة تجنب رؤساء وزعماء الولايات المتحدة الأمريكية التدخل بشكل رسمي وعلني في الأسواق المالية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولار قد ظل في مكانه بالقرب من أعلى مستوى له خلال العام الجاري 2018، والذي تم تسجيله خلال الأسبوع السابق، وقد واصلت العملة الأمريكية صعودها خلال تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 0,4% مقابل سلة العملات الرئيسية ليسجل مؤشر يصل إلى 94,796 وهو أعلى مستوى له خلال خمسة أيام.

وقد عوضت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بعض من الخسائر التي تعرضت لها خلال تعاملات مساء أمس الخميس حينما أعلن البنك المركزي الأوروبي على إبقاء الجدول الزمني للتخلي عن سياسته النقدية، وقد استقر اليورو عملياً عند 1,1654 دولار.

وقد هبط اليورو لأكثر من 0,7% خلال تعاملات مساء أمس الخميس بعد اجتماع “البنك المركزي الأوروبي”، وقد انخفض أيضًا الدولار بنسبة 0,3% في مقابل العملة اليابانية مسجلاً 110,965 ين، بعدما لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه بعد ارتفاع لفترة وجيزة إلى نقطة 111,25.

أما بالنسبة إلى التعاملات المالية للجنيه الإسترليني، فلم يطرأ عليه أي تغيير مسجلاً 1,3123، وقد هبطت أيضًا العملة البريطانية بنسبة مئوية تصل إلى 0,6% خلال التعاملات الليلية، بسبب قوة العملة الأمريكية إلى جانب عدم وضوح مفاوضات انفصال الدولة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي مما يؤثر بطريقة إيجابية على رفع البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم.

كما ارتفع الدولار الإسترليني بنسبة مئوية تصل إلى 0,2% مسجلاً 0,7392 دولار أمريكي بارتفاع طفيف بعد الهبوط الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

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