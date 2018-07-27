تابع .. أثر العاصمة الإدارية على أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة

Advertisements

صرح مجموعة من الخبراء العقاريين اليوم أن المدن الجديدة مثل “القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة” قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في سحب البساط من مدينة القاهرة والمناطق التابعة بها، وأضاف الخبراء أن هذا بسبب المشروعات الجديدة التي تخضع للتنفيذ خلال الفترة الحالية في تلك المدن، ولاسيما مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الأخرى مثل الشروق وبدر.

وذكر خبير العقارات في مصر “إسلام على” خلال التصريحات التي قام بها أنه يوجد بعض المدن التي ستشهد ارتفاع وغلاء في أسعار العقارات والأراضي، مضيفًا أن السبب وراء هذا يرجع إلى ندرة الأراضي، هذا بجانب اعبارها من أكثر المدن جاذبية، ويرجع هذا إلى كثرة الطلب على تلك المدن من قبل المستثمرين العقاريين.

Advertisements

هذا وأضاف الخبير العقاري خلال التصريحات الي قام بها، أن أسعار الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة قد ارتفعن بشكل ملحوظ، ويرجع هذا إلى مشروع العاصمة الإدارية، وتقع مدينتي الشروق وبدر في مقدمة المدن التي ارتفعت بها أسعار الوحدات السكنية.

اقرأ أيضًا: