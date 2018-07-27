إليكم .. تفاصيل حصة العاملين في بنك القاهرة عن أرباح العام المالي 2017 وموعد صرفها

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أصدر مجلس إدارة بنك القاهرة موافقته على صرف الحصة الخاصة بالعاملين من الأرباح التي تم تحقيقها في العام المالي 2017، والذي انتهي في تاريخ 31 ديسمبر الماضي، حيث يهدف البنك من خلال هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بجانب إبقائهم محفزين.

وقد قامت الجمعية العامة للقوائم المالية كذلك باعتماد هذا القرار، وسيتم من خلاله صرف قيمة 10% مضافة إلى أجر العامل كأرباح دورية، وسيتم هذا في تاريخ 30 يونيو من العام الحالي، بجانب العلاوة الاستثنائية التي سيتم منحها للعاملين، وقيمة الزيادة التي تم إضافتها على البدل الشهري للعاملين.

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وسيقوم البنك كذلك بصرف مكافأة لجميع العاملين مع حصتهم من الأرباح بقيمة 8 أشهر من الأجر الأساسي، وبالتالي فإن إجمالي المكافآت التحفيزية التي سيحصل عليها العامل تصل إلى 16 شهر، ويقوم البنك بهذا سعيا وراء تشجيع العاملين على مواصلة بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للتقدم.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي “طارق فايد”، فقد أشار إلى أولويات البنك، مضيفًا أن تحسين الأوضاع المالية للعاملين في البنك يأتي في مقدمة تلك الأولويات، مؤكدًا على أن تحسين الأوضاع المالية للعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك هو الشغل الشاغل لمجلس الإدارة.

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