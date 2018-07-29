إينى الإيطالية: ارتفاع الطاقة الانتاجية لحقل ظُهر بهذا القدر

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كشفت شركة “إيني الإيطالية” اليوم عن وصول الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر المصري إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتابعت الشركة خلال بيانها الذى أصدرته اليوم، بشأن أعمالها في الربع الثاني من منتصف عام 2018: أنه من المنتظر أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى ملياري قدم مكعب يوميا تقريبا بحلول سبتمبر.

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وأشارت إلى أنها جمعت 50 مليون يورو مقدمًا مقابل إمدادات غاز مستقبلية للحكومة المصرية من المخطط توجيهها لتمويل النفقات الرأسمالية لحقل ظُهر.

يذكر أن حقل “ظُهر” كان قد تم إكتشافه عام 2015 ويعتقد أنه يحتوي على ما يقرب من 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

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