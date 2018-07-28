10 معلومات عن صادرات مصر غير البترولية.. ارتفعت بنسبة 14%

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ارتفعت صادرات مصر غير البترولية ، في الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي 2018 ، بنسبة 14% ، حيث سجلت 12.7 مليار دولار ، في مقابل 11.2 مليار دولار ، في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 10 معلومات عن صادرات مصر غير البترولية.

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1. زادت صادرات 11 قطاعا تصديريا ، في النصف الأول من العام الحالي 2018.

2. سجلت صادرات مواد البناء في مصر ، 2.8 مليار دولار ، بنسبة زيادة قدرها 9%.

3. حقق المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ، 2.5 مليار دولار.

4. سجلت صادرات الصناعات الغذائية ، 1.4 مليار دولار.

5. تصدر مصر حاصلات زراعية ، تقدر بـ1.4 مليار دولار خلال 6 أشهر.

6. ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية ، بنسبة 2% ، لتبلغ 1.17 مليار دولار.

7. زادت صادرات الملابس الجاهزة ، بنسبة 8% ، لتسجل 754 مليون دولار.

8. سجل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ، 450 مليون دولار ، في النصف الأول من العام الحالي 2018.

9. سجلت صادرات مصر من للمفروشات المنزلية ، 257 مليون دولار.

10. سجلت صادرات قطاع الصناعات الطبية ، 249 مليون دولار.