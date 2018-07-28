التفاصيل الكاملة عن تسليم الدفعة الـ5 من وحدات دار مصر السكنية بالعاشر من رمضان

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التفاصيل كاملة عن تسليم الدفعة الـ 5 من الوحدات السكنية بدار مصر بالعاشر من رمضان كما صرح بها المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتبعا للبيان الموجه من رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى الوزارة.

حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن بداية تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط القائم في مدينة العاشر من رمضان خلال الأسبوع الجاري.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً “سوف يتم تسليم مائة وعشرين وحدة سكنية في خمس عمارات نموذج “b” شرق المعهد المجاورة رقم خمسة وستين، للأرقام التالية “عمارة رقم اثنين، وعمارة رقم ثلاثة، وعمارة رقم أربعة وخمسين، وعمارة رقم خمسة وخمسين، وعمارة رقم ستة وخمسين”.

نص بيان رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان للإسكان

وقد أعلن المهندس عبدالمنصف الرفاعي وهو رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في بيان إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الموافق السبت جاء فيه التالي “تم التواصل مع بنك التعمير والاسكان فرع العاشر من رمضان لإتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل”.

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