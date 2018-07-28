توطين صناعة القطارات بين مصر و شركتين عالميتين.. تعرف على التفاصيل

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توصلت وزارة الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية إلى عقد اتفاق شراكة مع “شركة بومباردييه” الألمانية والتي تعد شركة متخصصة في “صناعة قطارات السكك الحديد”.

وتأتي تلك الشراكة من أجل العمل على تنفيذ وتلبية مطالب “وزارة النقل والمواصلات”، والتي أصدرت بيان عنها اليوم الموافق يوم السبت بأنه قد تم عقد اتفاق شراكة مع شركة بومباردييه الألمانية وشركة أيه بي سي البلجيكية لمحركات القطارات من أجل العمل على توطين تلك التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع القطارات داخل جمهورية مصر العربية.

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وقد قاما وزيرا النقل والمواصلات ووزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية بزيارة تفقدية مصانع الشركة الألمانية القائمة في مدينة كاسيل، وكذلك قاموا بتفقد مصنع شركة أيه بي سي المتخصص في صناعة محركات القطارات القائمة في مدينة جنت البلجيكية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة الإنتاج الحربي مع شركة بومبارديه الألمانية يهدف إلى تصنيع القطارات، وذلك من خلال مائتين مصنع حربي وشركات تابعة للإنتاج الحربي إلى جانب إقامة مركز صيانة لتحديد قطارات السكك الحديد المصرية للعمل على تلبية احتياجات الهيئة ووزارة النقل والمواصلات.

كما تهدف الشراكة على العمل على زيادة إمكانية مركز الصيانة من أجل أن يكون مركز إقليمي متميز في مجال تصنيع وإصلاح القطارات وكذلك محركات القطارات لصالح الدول العربية والدول الإفريقية، بالإضافة إلى تصنيع والإصلاح لصالح الشركة الألمانية في الدول الأوروبية.

وقد أكد وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات أنه خلال دولته من أجل العمل على تطوير قطاع السكك الحديد في مصر والذي يعد هدف أساسي من أهداف وزارته، وأعلن أنه قد تم قطع شوط كبير من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين في منظومة النقل المصرية.

وأضاف قائلاً “أن أحد أهم أهداف تلك الجولة هو بحث الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل العمل على زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية وخصوصاً مع نجاح وزارة النقل والمواصلات في الحصول على تمويل من أجل توريد وتصنيع مائة جرار للسكك الحديد جديد من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة تصل إلى 5,8 مليار جنيه مصري لصالح هيئة السكك الحديد”.

وقد أكد الوزير “أنه سوف يتم طرح مناقصة خاصة بوريد مائة جرار خلال الفترة القليلة القادمة”، وأوضح أن نجاح تعميق نسب توطين الصناعة المحلية يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري من خلال عدة محاورة من أهمها توطين التكنولوجيا، ونقل المعرفة الفنية.

وقد أوضح وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار خلال جولته على استعدادات شركات الإنتاج الحربي مع شركة بومباردييه الألمانية وشركة أيه بي سي البلجيكية من أجل تلبية جميع احتياجات قطاع السكك الحديد داخل السوق المحلي المصري والسوق الأفريقي، وأعرف على إشادته بـ الإمكانيات التكنولوجية لدى الشركتين الأجنبيتين.

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