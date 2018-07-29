البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي وتربح 7 مليارات جنيه

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شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في مؤشراتها كافة ، في ختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، بدعم من عمليات شراء انتقائية ، على الأسهم الكبرى ، وذات الوزن النسبي الكبير ، في المؤشرات بقطاعات الشركات الحكومية ، والصناعة ، بالتزامن مع اقتراب بدء برنامج ، طروحات شركات قطاع الأعمال ، في البورصة المصرية.

رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في للبورصة ، ربح نحو 9. 6 مليار جنيه ، حيث أنهى التعاملات عند مستوى 3. 865 مليار جنيه ، وسط تعاملات بلغت قيمتها نحو 4. 534 مليون جنيه.

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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، «إيجي إكس 30» ، ارتفع خلال تعاملات جلسة اليوم ، بنسبة 18. 1%، ليبلغ مستوى 11. 15378 نقطة ، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، «إيجي إكس 70» بنسبة 04. 1% ، حيث بلغ مستوى 10. 742 نقطة.

وشملت الارتفاعات كذلك ، مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، الذي زاد بنحو 26. 1% ، حيث بلغ مستوى 06. 1920 نقطة.