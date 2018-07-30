تباين في مستهل تعاملات اليوم بالبورصة

Advertisements

شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي ، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.27% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.21%.

Advertisements

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.03% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع قوي ، حيث أغلق قرب مستوى 15.400 نقطة ، وسط أحجام متوسطة.

وزادا «مباشر» في تقريرها اليومي ، أن الرسم البياني على الساعة ، أظهر المؤشر وهو يحاول تكوين شكل وتد هابط ، وفي حال نجاحه ، يمكن للمؤشر استكمال الصعود نحو 15500 نقطة ، ورغم ذلك ، فمازال الشكل العام غير مطمئن ، كما نصحت الشركة ، بمتابعة كل سهم على حدة ، مع مراعاة مستويات إيقاف الخسارة.