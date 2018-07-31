لم تراجعت الليرة بهذا الشكل أمام الدولار؟

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انخفضت بشكل كبير العملة التركية “الليرة” خلال التعاملات يوم الثلاثين من شهر يوليو الجاري لعام 2018 مقابل العملة الأمريكية “الدولار” بسبب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على أنقرة مما أثر بشكل سلبي على العملة التركية.

وقد سجلت خسائر الليرة اليوم أكثر من واحد في المئة حيث سجلت 4,9 مقابل الدولار الأمريكي، وقد هبطت العملة التركية مسجلة 4,9010 للعملة الأمريكية “الدولار” ويعد هذا هو أدنى مستوى للعملة التركية في نحو أسبوع، حيث جرى أخر تداول لليرة مسجلة 4,8980.

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وقد هدد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على الدولة التركية، ما لم تطلق سراح “القس الأمريكي”، و هو ما أثار ردود أفعال غاضبة داخل الدولة التركية، وأدى إلى تفاقم حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا البلدين العضوين في “حلف شمال الأطلسي”.

مؤشرات سلبية أخرى تؤثر على آداء اقتصاد تركيا

يعرض اقتصاد الدولة التركية إلى العديد من المؤشرات التي تؤثر عليه بشكل سلبي ومنها التالي:

انخفاض أسعار الصرف.

ارتفاع نسب التضخم الاقتصادي.

بطء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

وقد خالف “البنك المركزي التركي” جميع التوقعات حيث أقر خلال اجتماعه الذي عقد منذ أيام قليلة على الإبقاء على أسعار الفائدة دون إدراج أي تغيير يذكر.

وقد أعلنت “شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس” عن توقعها “بهبوط العملة التركية “الليرة” بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند ستة ليرات لكل دولار.

وقد أعلن “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة” من خلال دراسة تم إصدارها، تم من خلال تلك الدراسة تحمل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مسؤولية تدهور “سعر صرف العملة التركية الليرة أمام الدولار الأمريكي”، وذلك بسبب تدخلاته في السياسة المالية للدولة التركية التي تعاني من عجز بشكل كبير في الميزان التجاري.

أقرا المزيد هبوط قياسي للعملة التركية الليرة خلال تعاملات اليوم